Mette-Marit di Norvegia e il rossetto che fa “sparire” gli occhiali

(Di venerdì 3 marzo 2023) La principessadia Londra per la Norway Night Networking Reception (foto: IPA) Quando la società di tecnologie grafiche Pantone ha scelto il Viva Magenta come colore dell’anno, l’ha anche descritto come “una nuance forte ma non aggressiva, un rosso carminio che non vuole dominare in assoluto” ma che è piuttosto come “un pungo in un guanto di velluto”. Si sono, però, dimenticati di dirci che è in grado far “” glida vista! Ad averlo sperimentato sulla propria pelle – anzi, sulle proprie labbra – è stata la principessadi. Volata a Londra insieme al principe Haakon per celebrare le relazioni di lunga durata con il Regno Unito in occasione della Norway Night Networking Reception presso le Royal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Kate Middleton e Mette-Marit di Norvegia, sfida tra principesse - monarchico : William e Kate con Haakon e Mette Marit Il principe William e la principessa Kate di Galles ricevono il principe H… - scyiew : a volte x differenziare le voci nella testa una diventa una 35enne col marit o che la tradisce dopo 1 mese di t… -

Kate Middleton edi Norvegia, sfida tra principesse › Il royal look del giorno. Meghan Markle riappare in pubblico in trench coat per promuovere marca di caffè L''ultima goccia' ...Kate Middleton e William hanno ospitato al Castello di Windsor il Principe ereditario Haakon e sua mogliedi Norvegia. La Principessa del Galles ha accolto i suoi ospiti con un sobrio look da working girl, firmato Burberry. Malgrado la cifra favolosa di 1.566 euro per la sola giacca e il ...... sfida tra principesse Kate Middleton e il principe William hanno ospitato a Windsor i loro "pari gradi", il principe ereditario di Norvegia, Haakon con la moglie. Kate si è presentata ...

Il royal look del giorno. Kate Middleton e Mette-Marit di Norvegia, sfida tra principesse Io Donna

Ad averlo sperimentato sulla propria pelle – anzi, sulle proprie labbra – è stata la principessa Mette-Marit di Norvegia. Volata a Londra insieme al principe Haakon per celebrare le relazioni di lunga ...Kate Middleton ha partecipato all’ennesimo evento istituzionale. Questa mattina ha incontrato i reali di Norvegia a Windsor e per l’occasione si è trasformata in una business woman con un elegantissim ...