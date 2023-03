Metropolis 279 - Naufragio di Cutro | Giannini | Nasce dal clima politico | ecco perché è strage di Stato

(Di venerdì 3 marzo 2023) "Un grumo di silenzi", di "richieste non raccolte", di "goffi tentativi di mettere in mare mezzi della Guardia di Finanza che non potevano reggere onde forza 4". E poi un buco di 5-6 ore. Il direttore della Stampa Massimomette in fila gli elementi che hanno portato aldi Steccato di. Andranno esaminati dai magistrati, ma già possono essere legati a un certo "". Unnel quale - osserva- rientrano le parole del ministro Piantedosi, quelle del ministro Salvini e il silenzio di Giorgia Meloni.

"Un grumo di silenzi", di "richieste non raccolte", di "goffi tentativi di mettere in mare mezzi della Guardia di Finanza che non potevano reggere onde forza 4". E poi un buco di 5 - 6 ore. Il ...Strage di Cutro, Salvini difende la guardia costiera: 'accuse in malafede, regole decise dall'Europa'. Ma ci sono buchi nella ricostruzione dei soccorsi mancati: la procura di Catanzaro indaga.