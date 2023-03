Metroid Fusion | il gioco sta arrivando su Nintendo Switch Online

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il tassello mancante diarriva su: la “” tra survival horror evania sarà presto da noi! Ci aspettavamo un altro contagocce per la presenza del Game Boy Advance su, ma sapere chesarà tra noi già settimana prossima ha placato (per ora) le nostre paure. Ilsarà disponibile per gli abbonati al Pacchetto Aggiuntivo giovedì prossimo, il 9 marzo. Nello stesso giorno arriveranno le nuove piste per Mario Kart 8 Deluxe e del trailer finale per il film dedicato al baffone. Per l’occasione, la Grande N ha confezionato un trailer in cui viene catturata l’essenza di questovania con ...

Un altro grande classico Nintendo sta per entrare a far parte della lista di titoli disponibili con l' abbonamento Nintendo Switch Online . È, in arrivo settimana prossima: qualcuno scrive l'8 marzo anche se l'account Twitter ufficiale della divisione americana di Nintendo e l'account YouTube indicano chiaramente la data di ...Dalla prossima settimana sarà possibile scaricare senza alcun costo aggiuntivo, il precursore a livello cronologico dell'apprezzatissima esclusiva SwitchDread (che trovate su ...... Superstar Saga a giochi come Golden Sun , un Sonic Advance vista la partnership con SEGA per l'emulazione Mega Drive, oppure anche un: Zero Mission in attesa dell'arrivo di...

