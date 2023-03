Metro C, dal Campidoglio 24 milioni di euro per la revisione dei treni (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – “Atac ha pubblicato la gara per la revisione dei treni della Metro C”: lo annuncia Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “L’accordo quadro per la revisione, il decoro e vari adeguamenti ai 13 convogli della Linea C – aggiunge – vale complessivamente quasi 24 milioni di euro. Con questa gara mettiamo un altro tassello all’importante opera di manutenzione ordinaria e straordinaria che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento. La manutenzione e l’ammodernamento dei mezzi e delle infrastrutture esistenti, insieme all’acquisto di nuovi convogli e alla realizzazione di nuove linee Metro e tram consentiranno a Roma di mettersi finalmente al passo, dal punto di vista della mobilità, con le altri grandi e moderne capitali ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – “Atac ha pubblicato la gara per ladeidellaC”: lo annuncia Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “L’accordo quadro per la, il decoro e vari adeguamenti ai 13 convogli della Linea C – aggiunge – vale complessivamente quasi 24di. Con questa gara mettiamo un altro tassello all’importante opera di manutenzione ordinaria e straordinaria che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento. La manutenzione e l’ammodernamento dei mezzi e delle infrastrutture esistenti, insieme all’acquisto di nuovi convogli e alla realizzazione di nuove lineee tram consentiranno a Roma di mettersi finalmente al passo, dal punto di vista della mobilità, con le altri grandi e moderne capitali ...

