Meteo weekend: ancora qualche instabilità, ma il vortice freddo ha le ore contate (Di venerdì 3 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice in spostamento dalla Sardegna al medio-basso Tirreno coinvolgerà nel weekend le nostre regioni meridionali. Prima della sua definitiva uscita di scena dall’Italia, sarà ancora in grado di condizionare il tempo di sabato e domenica sul tacco dello Stivale con una certa instabilità, interessando in un primo momento anche il versante adriatico. Le condizioni andranno migliorando invece al Nord Italia e sul medio Tirreno, dove si potrà beneficiare di una rimonta anticiclonica dall’Europa occidentale, anche se solo temporanea. Meteo VENERDI’ 3 MARZO: Ampi spazi soleggiati al Nord, salvo annuvolamenti sull’Emilia-Romagna. instabilità al Centro-Sud con rovesci sparsi e locali temporanee schiarite. Fenomeni più intensi su Abruzzo, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Ilin spostamento dalla Sardegna al medio-basso Tirreno coinvolgerà nelle nostre regioni meridionali. Prima della sua definitiva uscita di scena dall’Italia, saràin grado di condizionare il tempo di sabato e domenica sul tacco dello Stivale con una certa, interessando in un primo momento anche il versante adriatico. Le condizioni andranno migliorando invece al Nord Italia e sul medio Tirreno, dove si potrà beneficiare di una rimonta anticiclonica dall’Europa occidentale, anche se solo temporanea.VENERDI’ 3 MARZO: Ampi spazi soleggiati al Nord, salvo annuvolamenti sull’Emilia-Romagna.al Centro-Sud con rovesci sparsi e locali temporanee schiarite. Fenomeni più intensi su Abruzzo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Meteo weekend: ancora qualche instabilità, ma il vortice freddo ha le ore contate - angelo_perfetti : Meteo weekend: ancora qualche instabilità, ma il vortice freddo ha le ore contate - agronotizie : Il meteo di AgroNotizie: Previsioni meteo per il weekend: depressione in evoluzione al Centro-Sud, migliora al Nord… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Meteo Casteddu, pioggia su tutta la Sardegna sino al pomeriggio: sarà un weekend di freddo - L… - VivereCastello : Vortice sull'Italia fino al weekend, le previsioni meteo -