Meteo: nel weekend maltempo al sud e sole al centro - nord (Di venerdì 3 marzo 2023) maltempo al sud per altre 36 - 48 ore mentre al nord tornerà a splendere il sole. Il primo fine settimana di marzo avrà, secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, due volti per via del ciclone dai connotati simil - tropicali che sta interessando da numerosi giorni gran parte dell'Italia. Una situazione che non esclude l'inizio del caldo africano tra 60 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023)al sud per altre 36 - 48 ore mentre altornerà a splendere il. Il primo fine settimana di marzo avrà, secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, due volti per via del ciclone dai connotati simil - tropicali che sta interessando da numerosi giorni gran parte dell'Italia. Una situazione che non esclude l'inizio del caldo africano tra 60 ...

