Meteo, le previsioni in Campania di venerdì 3 marzo 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, venerdì 3 marzo 2023. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1461m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1461m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ? Naufragio Calabria, Giorgia #Meloni: 'Criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 20… - GiacoGamer71 : Passion Meteo Previsioni per l'Abruzzo da venerdì 03 a sabato 04 marzo 2023 - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore ---> - CinziaGrenci : RT @TgRaiBasilicata: #Meteo Le previsioni del nostro esperto per oggi #IoSeguoTgr @TgrRai Che tempo farà - TgRaiBasilicata : #Meteo Le previsioni del nostro esperto per oggi #IoSeguoTgr @TgrRai Che tempo farà -