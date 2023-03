Metalmeccanica | il 2022 a Bergamo si chiude con buoni risultati

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sono stati diffusi idella 165ª edizione dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industriarelativamente al quarto trimestre. Negli ultimi tre mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,3% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,2% rispetto a dodici mesi prima. Tuttavia ilnel complesso si è chiuso in negativo, segnando un -0,4 rispetto al 2021. In particolare, nel confronto annuo, le attività della metallurgia sono calate complessivamente del 10%, la produzione di manufatti in metalli del 4,2%, mentre è cresciuta dello 0,8% quella di autoveicoli e rimorchi e del 3,8% quella di altri mezzi di trasporto. A livello europeo, nella media dell’anno, la flessione produttiva registrata per il settore metalmeccanico si confronta con ipositivi ...