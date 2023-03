Messina | traffico di droga a Camaro e S Lucia sopra Contesse | 15 arresti La ' roba' arrivava dalla Calabria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MDiretta : Messina, traffico di droga a Santa Lucia sopra Contesse e Camaro, 15 arresti [DETTAGLI] Nelle notte appena trascors… - lecodelsud : Più di 100 operatori della Polizia di Stato sono stati impegnati, la scorsa notte a #Messina, in una vasta azione a… - NuovoSud : Sgominato traffico di cocaina tra Messina e la Calabria: 15 arresti - infoitinterno : Traffico di droga tra Messina, Catania e la Calabria: eseguite 15 misure cautelari - 98zerocom : Undici in carcere e quattro ai domiciliari, impegnati oltre 100 poliziotti. La droga acquistata in Calabria. L’inda… -

...dalla Calabria - in particolar modo cocaina - destinati a. Nel dettaglio, cinque persone arrestate sono ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al......dalla Calabria - in particolar modo cocaina - destinati a. Nel dettaglio, cinque persone arrestate sono ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al......titolo di associazione per delinquere finalizzata aldi stupefacenti e vari episodi di spaccio. Il gruppo criminale operante nei quartieri di Santa Lucia Sopra Contesse e Camaro, a, ...

Messina, traffico di droga a Santa Lucia sopra Contesse e Camaro ... Messina in diretta

Quindici misure cautelari, di cui 11 in carcere e 4 ai domiciliari, sono state eseguite in nottata da cento poliziotti impegnati a Messina in una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione ...Quindici misure cautelari, di cui 11 in carcere e 4 ai domiciliari, sono state eseguite in nottata da cento poliziotti impegnati a Messina in una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione ...