Messina Denaro | lo ‘sfogo’ nel pizzino | “Perseguitato dallo stato”

(Adnkronos) – "Essere incriminati di mafiosità, arrivati a questo punto, lo ritengo un onore. Siamo stati perseguitati come fossimo canaglie, trattati come se non fossimo della razza umana, siamo diventati un'etnia da cancellare. Eppure siamo figli di questa terra di Sicilia, stanchi di essere sopraffatti da uno stato prima piemontese e poi romano, che non riconosciamo. Siamo siciliani e tali volevamo restare". Così il boss Matteo Messina Denaro in un pizzino indirizzato a 'Patrizia e Francesco' datato 15 dicembre 2013 dopo l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni familiari del latitante. Il pizzino, ritrovato nell'abitazione di via Alberto Mario, è riportato nell'ordinanza del gip di Palermo Alfredo Montalto per la sorella del boss, Rosalia, arrestata all'alba di ...

