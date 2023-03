Messina Denaro, la delusione sulla figlia Lorenza: «Le altre cresciute oneste, lei è degenerata nell’intimo» (Di venerdì 3 marzo 2023) È un giudizio durissimo quello che emerge di Matteo Messina Denaro nei confronti della figlia Lorenza Alagna. Un’ulteriore conferma che i rapporti tra il boss e la ragazza erano ormai gelidi arriva da uno dei pizzini trovati nella casa di Rosalia Messina Denaro, arrestata oggi 3 marzo dai carabinieri. Già nel covo a Campobello di Mazara era stato trovato un manoscritto in cui il latitante si rivolgeva a sua figlia. Un testo che portava l’indicazione di consegnarlo alla ragazza «quando sarà pronta a leggere, quando sarà avulsa dal condizionamento di terze persone». Nata nel 1996 dalla relazione con Francesca Alagna durante la latitanza, di Lorenza Alagna il boss aveva scritto apparentemente rivolgendosi alla sua famiglia, alla quale racconta di aver ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) È un giudizio durissimo quello che emerge di Matteonei confronti dellaAlagna. Un’ulteriore conferma che i rapporti tra il boss e la ragazza erano ormai gelidi arriva da uno dei pizzini trovati nella casa di Rosalia, arrestata oggi 3 marzo dai carabinieri. Già nel covo a Campobello di Mazara era stato trovato un manoscritto in cui il latitante si rivolgeva a sua. Un testo che portava l’indicazione di consegnarlo alla ragazza «quando sarà pronta a leggere, quando sarà avulsa dal condizionamento di terze persone». Nata nel 1996 dalla relazione con Francesca Alagna durante la latitanza, diAlagna il boss aveva scritto apparentemente rivolgendosi alla sua famiglia, alla quale racconta di aver ...

