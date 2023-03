Messina Denaro, il pizzino alla sorella: “Ti devi incontrare col Parmigiano, ti deve dare 40mila euro”. Il gip: “È un grosso imprenditore” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Ti devi incontrare col Parmigiano, spiegagli come ti deve dare questi 40mila“. Tra i tanti nomi in codice usati da Matteo Messina Denaro nei pizzini inviati alla sorella Rosalia – arrestata all’alba di venerdì dai Carabinieri del Ros – ce n’è uno che indica un personaggio che all’apparenza ha una grande disponibilità di Denaro. Tanto che il capomafia lo ha usato come “bancomat” durante la latitanza. “Che Rosalia fosse chiamata in prima persona a regolare delicate vicende economiche gestite dal capomafia, emerge con inusuale chiarezza dalla copia di un altro importante “pizzino” rivenuto nel covo di Campobello e indirizzato a “Rosalia” alias “Fragolone“”, scrive il gip ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) “Ticol, spiegagli come tiquesti“. Tra i tanti nomi in codice usati da Matteonei pizzini inviatiRosalia – arrestata all’alba di venerdì dai Carabinieri del Ros – ce n’è uno che indica un personaggio che all’apparenza ha una grande disponibilità di. Tanto che il capomafia lo ha usato come “bancomat” durante la latitanza. “Che Rosalia fosse chiamata in prima persona a regolare delicate vicende economiche gestite dal capomafia, emerge con inusuale chiarezza dcopia di un altro importante “” rivenuto nel covo di Campobello e indirizzato a “Rosalia” alias “Fragolone“”, scrive il gip ...

