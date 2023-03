Messina Denaro | arrestata la sorella Rosalia | Un suo pizzino portò alla cattura del boss

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia do… - HuffPostItalia : Arrestata Rosalia, la sorella del boss Messina Denaro: gestiva la cassa e i pizzini - petergomezblog : Arrestata Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss. «Era lei che gestiva i suoi pizzini» - vivereitalia : Arrestata la sorella di Messina Denaro, gestiva cassa e pizzini - IlMau65 : RT @elio_vito: ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia dopo l’allu… -

L'inchiesta sulla rete di protezione e sui collaboratori di Matteo, il boss di Castelvetrano arrestato lo scorso 16 gennaio nei pressi di una clinica privata di Palermo dopo 30 anni di latitanza, fa segnare un nuovo 'colpo'. I carabinieri del Ros ...Una dinastia criminale quella dei, storica famiglia mafiosa di Castelvetrano che oggi con l'arresto di Rosalia, sorella dell'ex latitante Matteo perde un altro pezzo. In principio fu ..., arrestata la sorella Rosalia. 'Gestiva la cassa e i 'pizzini' del boss' Suore e preti diventano digitali: 'Vangelo da diffondere sul web'. E ora si può 'chattare' con Padre Pio Sergio ...

Il marito di Rosalia Messina Denaro, Filippo Guttadauro è già in carcere come il figlio Francesco Guttadauro I militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Palermo su r ...