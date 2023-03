Messina Denaro | arrestata la sorella Rosalia | gestiva la cassa della famiglia e la rete dei ' pizzini'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia do… - MediasetTgcom24 : Messina Denaro, arrestata la sorella del boss #messinadenaro #sorella #rosaliamessinadenaro #3marzo - laregione : Arrestata la sorella del boss Matteo Messina Denaro - Gian_doc1 : RT @live_palermo: Rosalia detta Rosetta, la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro, è madre di Lorenza Guttadauro, l’avvocato che… - live_palermo : Rosalia detta Rosetta, la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro, è madre di Lorenza Guttadauro, l’avvoca… -

I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per conto suo gli affari di famiglia.

