Messina Denaro: arrestata la sorella Rosalia. Accusata di gestire la "cassa" di famiglia. E gli "ordini" con i pizzini (Di venerdì 3 marzo 2023) E' finita in carcere Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo. Si tratta della madre di Lorenza Guttadauro, avvocato che assiste il boss. La donna è Accusata di associazione mafiosa e secondo gli inquirenti avrebbe incontrato e aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura. Avrebbe gestito anche la "cassa" e la rete dei pizzini, consentendo quindi al boss di comunicare con i suoi uomini nel corso della sua lunga latitanza. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo

