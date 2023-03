Messina Denaro, arrestata la sorella: mafia affare di famiglia (Di venerdì 3 marzo 2023) Una lunga lista di arresti e indagati. Un altro membro del clan Messina Denaro finisce in carcere. Nella notte è stata arrestata Rosalia Messina Denaro, 68 anni, una delle sorelle di Matteo. In carcere negli anni ci sono già finiti il marito Filippo Guttadauro, che sconta l`ergastolo al 41 bis, ma anche il figlio Francesco, nipote dello zio Matteo, e il genero, Luca Bellomo scarcerato per fine pena pochi mesi fa, sposato con Lorenza Guttadauro, che dell`ex latitante è anche l`avvocato.Rosalia è una delle quattro sorelle di Messina Denaro. Le altre sono Patrizia (sta scontando una condanna per mafia), Giovanna e Bice. I rispettivi mariti sono stati arrestati e condannati: Vincenzo Panicola, Gaspare Como e Rosario Allegra (oggi deceduto). A sigillare e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 marzo 2023) Una lunga lista di arresti e indagati. Un altro membro del clanfinisce in carcere. Nella notte è stataRosalia, 68 anni, una delle sorelle di Matteo. In carcere negli anni ci sono già finiti il marito Filippo Guttadauro, che sconta l`ergastolo al 41 bis, ma anche il figlio Francesco, nipote dello zio Matteo, e il genero, Luca Bellomo scarcerato per fine pena pochi mesi fa, sposato con Lorenza Guttadauro, che dell`ex latitante è anche l`avvocato.Rosalia è una delle quattro sorelle di. Le altre sono Patrizia (sta scontando una condanna per), Giovanna e Bice. I rispettivi mariti sono stati arrestati e condannati: Vincenzo Panicola, Gaspare Como e Rosario Allegra (oggi deceduto). A sigillare e ...

