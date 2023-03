Messina Denaro | arrestata la sorella Il segreto inconfessabile che può rivelare

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) La regista dei pizzini e tesoriera del boss dei boss. Ora cade un'altra tessera del domino di Cosa Nostra, ladel capo dei capi. Il Ros, con il supporto in fase esecutiva del comando provinciale carabinieri di Trapani e dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, ha eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di Rosaliaindagata per associazione di tipo mafioso. Come si legge in una nota del Ros, l'operazione costituisce prosecuzione dell'indagine che lo scorso 16 gennaio ha consentito di catturare a Palermo il latitante Matteo, fratello dell'indagata, e di trarre in arresto: nella flagranza di reato, il suo accompagnatore ...