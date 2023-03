Messina Denaro | arrestata la sorella del boss

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia do… - petergomezblog : Arrestata Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss. «Era lei che gestiva i suoi pizzini» - fanpage : È stata arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro: - antoniorosato72 : Messina Denaro, arrestata la sorella Rosalia. «Gestiva la cassa e i “pizzini” del boss». - RSInews : In manette Rosetta, la sorella di Messina Denaro - La donna è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver… -

Rosalia indagata per associazione di tipo mafioso Arrestata la sorella del boss, Rosalia indagata per associazione di tipo mafioso. Il Ros, con il supporto del comando provinciale carabinieri di Trapani e dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, ha ...7.50 Mafia, arrestata sorellaArrestata dai carabinieri del Ros, con l'accusa di associazione mafiosa, Rosalia Massina, la sorella del boss Matteo. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe aiutato il ...I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per ...

I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l’accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli ...“Rosetta” è la prima delle quattro sorelle del capomafia. La Dda di Palermo le contesta l’accusa di associazione mafiosa: avrebbe provveduto ai soldi necessari alla latitanza, tenendo le relazioni con ...