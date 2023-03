Messi regala I-Phone con custodia d’oro a compagni Argentina

(Di venerdì 3 marzo 2023) caption id="attachment 215037" align="alignleft" width="150" Lionel/captionRegalo da 200mila euro da parte di Leoper idi squadra dell'che con lui hanno vinto il Mondiale in Qatar. Secondo il Clarin, il capitano dell'albiceleste ha deciso di omaggiare idi viaggio con un I-14 cond`oro personalizzata, su cui sono incisi lo stemma dell`con le tre stelle dei Mondiali vinti e la scritta World Cup Champions 2022.A margine della consegna del premio The Fifa Award,ha ricevuto a Parigi la visita di Benjamin Lyons, patron della `Indesign Gold`, azienda di accessori di lusso. Da qui la decisione di omaggiare gli amici di nazionale. Spesa complessiva del regalo: 175mila ...

Per questa particolare donazione, Messi si è rivolto all'imprenditore Ben Lyons, CEO di iDesign Gold. Insieme hanno avuto l'idea di regalare iPhone d'oro con i nomi dei giocatori e dello staff per ...

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Un regalo speciale per ognuno dei 26 compagni e per i membri dello staff, in tutto 35 persone, per ringraziarli della vittoria ai Mondiali in Qatar. Un generoso Lionel Messi ha ...Leo Messi, a quasi tre mesi di distanza dalla vittoria della nazionale argentina ai Mondiali di calcio in Qatar, ha deciso di rendere omaggio ai compagni di squadra e allo staff della nazionale, ...