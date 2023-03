Meret: «Il nostro segreto? Il lavoro di squadra. Ci si aiuta l’un l’altro, c’è grande sacrificio» (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel prepartita di Napoli-Lazio, ai microfoni di Dazn il portiere del Napoli, Alex Meret. A Meret è stato chiesto quale sia il segreto della straordinaria fase difensiva del Napoli di Luciano Spalletti. Il portiere del Napoli ha parlato dello spirito di sacrificio che anima la squadra in ogni suo reparto, la capacità dei giocatori di aiutarsi sempre l’un l’altro. Questo, a detta di Meret, è il vero segreto dei risultati che sta portando a casa il Napoli in stagione e della porta inviolata che si trova a difendere. «Il segreto è lavorare di squadra in ogni reparto a partire dagli attaccanti, ci si aiuta l’un l’altro, c’è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel prepartita di Napoli-Lazio, ai microfoni di Dazn il portiere del Napoli, Alex. Aè stato chiesto quale sia ildella straordinaria fase difensiva del Napoli di Luciano Spalletti. Il portiere del Napoli ha parlato dello spirito diche anima lain ogni suo reparto, la capacità dei giocatori dirsi sempre. Questo, a detta di, è il verodei risultati che sta portando a casa il Napoli in stagione e della porta inviolata che si trova a difendere. «Ilè lavorare diin ogni reparto a partire dagli attaccanti, ci si, c’è ...

