Meret a Dazn: "Vi svelo il segreto della nostra fase difensiva"

Mancano pochi minuti al calcio d'inizio del match tra Napoli e Lazio. L'anticipo del 25° turno di Serie A, mette di fronte due grandi squadre che giocano un ottimo calcio. Proprio per questo motivo, non sarà una partita facile per i ragazzi di Luciano Spalletti. L'obiettivo per gli azzurri è certamente portare a casa un'altra vittoria che consentirebbe al Napoli di porta a 21 i punti di vantaggio su Inter e Milan, prime fra le inseguitrici. Nel pre partita del match, ai microfoni di Dazn ha parlato Alex Meret, portiere del Napoli. Anche lui in questa stagione sembra essere rinato nonostante un'estate non facilissima.

Meret: "Ci aiutiamo tutti anche in difesa"

Il portiere friulano ha spiegato il vero valore aggiunto del Napoli in questa stagione per quanto riguarda la fase difensiva.

