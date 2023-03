Mercedes-Benz - Batterie, al via i lavori per un impianto di riciclo (Di venerdì 3 marzo 2023) La Mercedes-Benz ha avviato i lavori per la costruzione a Kuppenheim, nel land del Baden-Württemberg, di una fabbrica per il riciclo di Batterie per veicoli elettrici. Il progetto prevede diverse fasi di avanzamento: la prima, incentrata nelle attività di smantellamento meccanico degli accumulatori, dovrebbe concretizzarsi verso dicembre di quest'anno, ma pochi mesi dopo, una volta chiuse le necessarie consultazioni con le autorità locali, è prevista la costruzione di un impianto pilota di "idrometallurgia", un metodo di estrazione dei metalli tramite il ricorso a soluzioni chimiche in grado di scindere i vari minerali e consentirne il successivo recupero. L'impianto. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento pubblico nel quadro di un progetto di ricerca ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 marzo 2023) Laha avviato iper la costruzione a Kuppenheim, nel land del Baden-Württemberg, di una fabbrica per ildiper veicoli elettrici. Il progetto prevede diverse fasi di avanzamento: la prima, incentrata nelle attività di smantellamento meccanico degli accumulatori, dovrebbe concretizzarsi verso dicembre di quest'anno, ma pochi mesi dopo, una volta chiuse le necessarie consultazioni con le autorità locali, è prevista la costruzione di unpilota di "idrometallurgia", un metodo di estrazione dei metalli tramite il ricorso a soluzioni chimiche in grado di scindere i vari minerali e consentirne il successivo recupero. L'. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento pubblico nel quadro di un progetto di ricerca ...

