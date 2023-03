Mercato italiano - La Top 3 per alimentazione di febbraio - FOTO GALLERY (Di venerdì 3 marzo 2023) Sullo sfondo di un Mercato dell'auto in ripresa (a febbraio le immatricolazioni sono cresciute del 17,5%), dopo aver messo in evidenza le dieci auto più vendute del mese, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni in base alle principali alimentazioni. I numeri. Le auto a benzina, con 34.591 targhe, salgono del 16,5%, ma passano dal 26,4% al 26,1% del Mercato, mentre le diesel scendono dal 22,2% al 19,2% a causa di un tasso di crescita inferiore a quello complessivo: +1,5% e 25.363 targhe. In spolvero le Gpl, con un +44,1% (13.310 immatricolazioni) e una penetrazione che supera la soglia del 10% (passa dall'8,2% al 10,1%), mentre le vetture a metano subiscono un crollo dell'81,8% (254 auto registate) e scendono dall'1,2% allo 0,2%. Crescita continua per le ibride, che mettono a segno un +25,5% (48.312) e passano dal 34,3% al 36,5%. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 marzo 2023) Sullo sfondo di undell'auto in ripresa (ale immatricolazioni sono cresciute del 17,5%), dopo aver messo in evidenza le dieci auto più vendute del mese, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni in base alle principali alimentazioni. I numeri. Le auto a benzina, con 34.591 targhe, salgono del 16,5%, ma passano dal 26,4% al 26,1% del, mentre le diesel scendono dal 22,2% al 19,2% a causa di un tasso di crescita inferiore a quello complessivo: +1,5% e 25.363 targhe. In spolvero le Gpl, con un +44,1% (13.310 immatricolazioni) e una penetrazione che supera la soglia del 10% (passa dall'8,2% al 10,1%), mentre le vetture a metano subiscono un crollo dell'81,8% (254 auto registate) e scendono dall'1,2% allo 0,2%. Crescita continua per le ibride, che mettono a segno un +25,5% (48.312) e passano dal 34,3% al 36,5%. ...

