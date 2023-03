Meno auto e più verde: ecco il rinnovato centro Piacentiniano (Di venerdì 3 marzo 2023) Bergamo. È stato inaugurato nel tardo pomeriggio di venerdì 3 marzo l’ultimo pezzo del rinnovato centro Piacentiniano di Bergamo: si è chiuso così uno dei progetti urbanistici di maggiore importanza della città, che ha richiesto all’Amministrazione Gori anni di lavoro e impegno, e che ha visto riqualificare piazza Dante, piazza Matteotti, piazza Cavour, Largo Gavazzeni, il Sentierone, i giardini XXV Aprile, piazza Dante, l’ex Diurno, e restaurare la Torre dei Caduti e il grande Teatro Donizetti. Un piano – il primo in circa un secolo, ovvero da quando è stato realizzato il centro di Bergamo – che ha migliorato la qualità degli spazi, che ha incrementato le aree verdi e de-pavimentate, che ha consentito di rendere gli spazi commerciali attrattivi e ne ha incrementato il valore. In quello che è il fulcro commerciale ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 marzo 2023) Bergamo. È stato inaugurato nel tardo pomeriggio di venerdì 3 marzo l’ultimo pezzo deldi Bergamo: si è chiuso così uno dei progetti urbanistici di maggiore importanza della città, che ha richiesto all’Amministrazione Gori anni di lavoro e impegno, e che ha visto riqualificare piazza Dante, piazza Matteotti, piazza Cavour, Largo Gavazzeni, il Sentierone, i giardini XXV Aprile, piazza Dante, l’ex Diurno, e restaurare la Torre dei Caduti e il grande Teatro Donizetti. Un piano – il primo in circa un secolo, ovvero da quando è stato realizzato ildi Bergamo – che ha migliorato la qualità degli spazi, che ha incrementato le aree verdi e de-pavimentate, che ha consentito di rendere gli spazi commerciali attrattivi e ne ha incrementato il valore. In quello che è il fulcro commerciale ...

