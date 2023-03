Meloni incontra Modi: “L’India può facilitare la pace in Ucraina” (Di venerdì 3 marzo 2023) Modi – Giorgia Meloni incontra il primo ministro indiano Modi e dichiara: “L’India può facilitare la pace in Ucraina”. “I nostri paesi avviano ora un nuovo capitolo nella cooperazione in materia di difesa: vengono create nuove opportunità di coproduzione e sviluppo nel campo della difesa che possono andare a beneficio di ambedue i nostri paesi”, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Meloni compie 46 anni, prime candeline da premier in famiglia Redditi dei politici, Meloni ‘dichiara’ 152mila euro La premier Meloni in visita ad Algeri Intervista a Giorgia Meloni: “La mia vita ora è più frenetica ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 3 marzo 2023)– Giorgiail primo ministro indianoe dichiara: “puòlain”. “I nostri paesi avviano ora un nuovo capitolo nella cooperazione in materia di difesa: vengono create nuove opportunità di coproduzione e sviluppo nel campo della difesa che possono andare a beneficio di ambedue i nostri paesi”, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:compie 46 anni, prime candeline da premier in famiglia Redditi dei politici,‘dichiara’ 152mila euro La premierin visita ad Algeri Intervista a Giorgia: “La mia vita ora è più frenetica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Giorgia Meloni incontra Zelensky a Kiev, poi va a Bucha e Irpin. La visita mentre si alza la tensione con Russia e… - magicamirta : RT @byoblu: Giorgia Meloni in India, incontra il primo ministro Modi alla ricerca di nuovi accordi dopo dieci anni di dissapori diplomatici… - leone52641 : RT @byoblu: Giorgia Meloni in India, incontra il primo ministro Modi alla ricerca di nuovi accordi dopo dieci anni di dissapori diplomatici… - Mariateresa1316 : RT @CeresaRaffaele: La Meloni incontra l'amministratote delegato della Rai Fuortes e gli chiede di fare le valigie.... Occupare il TG1 e i… - apocalittica : RT @byoblu: Giorgia Meloni in India, incontra il primo ministro Modi alla ricerca di nuovi accordi dopo dieci anni di dissapori diplomatici… -