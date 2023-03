Melissa Satta Berrettini, non c’è crisi: lo dimostra la showgirl con indizi sui social (Di venerdì 3 marzo 2023) Melissa Satta Berrettini crisi? Allontaniamo questa idea. Sono stati in molti i fan a chiederselo nel giro delle ultime ore. Attraverso i social i follower hanno iniziato ad interpretare e a parlare di una presunta crisi, un amore già finito dopo poco tempo, quello tra il tennista 26enne Matteo Berrettini e la showgirl 37ennd Melissa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023)? Allontaniamo questa idea. Sono stati in molti i fan a chiederselo nel giro delle ultime ore. Attraverso ii follower hanno iniziato ad interpretare e a parlare di una presunta, un amore già finito dopo poco tempo, quello tra il tennista 26enne Matteoe la37ennd... TAG24.

