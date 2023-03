Melanzane | L’antica ricetta napoletana della mia nonna!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 3 marzo 2023): non solo fritte. LaI piattitradizione sono i più buoni, lo sappiamo. La cucinane è piena. Lache ti proponiamo qui appresso ne è un ottimo esempio. Si tratta dellespaccatelle. Unaantica che la mia nonna amava tantissimo. Sono gustose e leggere e, cosa importante, non vanno fritte. È unasemplice, che si può fare in pochi minuti, eccellente per chi vuole mantenere il peso senza rinunciare al gusto. Ottima accompagnata da semplici bruschette all’origano. Un piatto ottimo, in molti ristoranti campani vengono servite come antipasto e sono la delizia di noi napoletani!: non solo ...