“Meghan odiava essere seconda a Kate” | bomba sulla royal family | un membro del personale rivela tutto

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sonozioni clamorose quelle appena trapelate suMarkle: la Duchessa non sopportava di venire dopo. Tutti i fan della Famiglia Reale sanno bene che il rapporto tranon è mai decollato. Perpiù precisi, la Principessa di Galles la Duchessa di Sussex non si sono proprio mai sopportate e non hanno mai mancato di farlo presente. In tanti ricorderanno l’accusa lanciata danei confronti della moglie di William, che l’avrebbe fatta piangere prima del suo matrimonio (anche se la Middleton sostiene che sia avvenuto l’esatto contrario). Ma ci sono anche tanti altri episodi che accertano l’antipatia reciproca tra la Principessa e la Duchessa.non si sono mai sopportate – Foto ANSA – ...

Gli fa eco un altro biografo reale, Tom Bower che a GB News ha svelato la delusione dinel fare (letteralmente) i conti in tasca al marito , "reo" di non essere tanto ricco quanto lei pensasse.... immersi come siamo in un trash perenne, da Sanremo a Harry eai virologi convertiti in ... lì Flaiano giovane tra le varie peregrinazioni era stato a un certo punto spedito a Pavia, e......una extended edition dell'intervista a Oprah combinata al documentario Netflix Harry &. Sul ... il fiore più amato (il non ti scordar di me), la località sciistica che(Klosters). Ha ...

Meghan Markle odiava la vita da reale e non sopportava le regole Vanity Fair Italia

Harry e Meghan sono sempre più isolati. Infatti, ora ricevono anche questa brutta notizia direttamente dal re. Ecco cos’è successo. I rapporti all’interno della famiglia reale inglese sono sempre più ...La moglie del principe Harry, secondo una nuova fonte, «era diventata una superstar mondiale ma detestava gli obblighi e i divieti su cosa fare e dire». E così ha lasciato il ...