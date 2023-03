Medusa: una sceneggiatrice Marvel sta lavorando a un film sulla celebre Gorgone (Di venerdì 3 marzo 2023) Una sceneggiatrice Marvel ha in programma un lungometraggio basato su Medusa, la celebre Gorgone delle leggende greche, ecco i primi dettagli sul progetto. Nicole Perlman, sceneggiatrice dei progetti del MCU I Guardiani della Galassia e Captain Marvel, e Nicole Kassell regista di Watchmen, stanno collaborando a un film ispirato alla leggenda di Medusa. A confermare questa informazione è stato il The Hollywood Reporter, senza però anticipare troppi dettagli sul progetto. Poche storie restano impresse nella mente delle persone come quelle connesse alla mitologia greca, e non a caso una storia su Medusa potrebbe facilmente attrarre l'attenzione del grande pubblico. In base a quello che sappiamo per ora (sempre tramite The ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023) Unaha in programma un lungometraggio basato su, ladelle leggende greche, ecco i primi dettagli sul progetto. Nicole Perlman,dei progetti del MCU I Guardiani della Galassia e Captain, e Nicole Kassell regista di Watchmen, stanno collaborando a unispirato alla leggenda di. A confermare questa informazione è stato il The Hollywood Reporter, senza però anticipare troppi dettagli sul progetto. Poche storie restano impresse nella mente delle persone come quelle connesse alla mitologia greca, e non a caso una storia supotrebbe facilmente attrarre l'attenzione del grande pubblico. In base a quello che sappiamo per ora (sempre tramite The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances53017788 : @shiningjasmin @iam_medusa_ Innanzitutto solo per questa frase sarebbe stato da radiare dall’albo; poi, fare o non… - iam_medusa_ : @LisaS_1981 Dico solo “benvenuta nel club” ?? Scherzi a parte, alla fine l’importante è che ci sia una figura con la… - iam_medusa_ : @LisaS_1981 Non vorrei farne una questione di professione perché non credo sia utile a nessuno; per esperienza pers… - iam_medusa_ : @LisaS_1981 Mi spiace molto per la tua esperienza Lisa, e so che è piuttosto condivisa purtroppo ???? spero tu abbia… - Frances83579667 : @droutisc Che meraviglia!!! Lo fai venire duro anche a una medusa!!!! -