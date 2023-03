Medjugorje. Messaggio per oggi: pregare di più finché non arriva quella scelta (Di venerdì 3 marzo 2023) La Madonna a Medjugorje, nel suo Messaggio scelto per oggi, ci invita a pregare con ancora più dedizione affinché maturi una decisione nel nostro cuore. Desidera incoraggiarci nella preghiera per arrivare a una svolta che ci rende davvero liberi. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 3 marzo 2023) La Madonna a, nel suoscelto per, ci invita acon ancora più dedizione afmaturi una decisione nel nostro cuore. Desidera incoraggiarci nella preghiera perre a una svolta che ci rende davvero liberi. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico L'articolo proviene da La Luce di Maria.

