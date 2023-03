Media,russi hanno fatto esplodere ponte cruciale a Bakhmut (Di venerdì 3 marzo 2023) L'esercito russo ha fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata di Bakhmut al vicino villaggio di Khromove e ultima e principale via di rifornimento ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) L'esercito russo hasaltare in aria durante la notte unchiave che collegava la città assediata dial vicino villaggio di Khromove e ultima e principale via di rifornimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavidPuente : 1/ Il 26 febbraio 2022 i media russi esaltarono l'annessione dell'Ucraina alla Russia a due giorni dall'inizio dell… - LutherB4891392 : @myrtamerlino Ma i russi hanno finito i missili da mesi. Questo è quello che avete sostenuto voi dei media. Quindi… - Verita_occulte : @AgainCarlakak Notare che i russi hanno riconquistato tutto senza armi visto che secondo i media occidentali le hanno finite mesi fa! ???????? - Web_Lavoro : @Adnkronos Le truppe Ucraine a Bakmut...siamo proprio sicuri che come dice Zelensky Kiev , stanno morendo solo i… - 75simonetta : RT @jacopo_iacoboni: Ilya Ponomarev confirmed to The Insider that it was RDK fighters who penetrated the territory of Bryansk region on Mar… -