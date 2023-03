Media, 'nuovo pacchetto di armi Usa a Ucraina da 400 mln' (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli Stati Uniti annunceranno tra poche ore un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, del valore di circa 400 milioni di dollari e composto principalmente da munizioni. Lo riferisce la Reuters ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli Stati Uniti annunceranno tra poche ore undi aiuti militari all', del valore di circa 400 milioni di dollari e composto principalmente da munizioni. Lo riferisce la Reuters ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 11 segretari del #Pd in 15 anni. Avete in media 16 mesi per imparare a scrivere correttamente e a pronunciare… - biscone69 : RT @florabarral: Non mi interessa dove sarà il nuovo stadio, l'importante è che sia da soli. E che non sia un cesso da 40k posti. La nostra… - wozzabuzzy : @dacicus22 Dispiace che subito dopo appare 'Media, 'nuovo pacchetto di armi Usa a Ucraina da 400 mln' - Nord America - ANSA' - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Media, 'nuovo pacchetto di armi Usa a Ucraina da 400 mln' - Nord America - ANSA - Agenzia_Ansa : Media, 'nuovo pacchetto di armi Usa a Ucraina da 400 mln' - Nord America - ANSA -