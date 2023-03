Mattia Lucarelli e Apolloni | la vittima è stata anche “ridicolizzata” I giudici | hanno scelto “di abusare” per il “proprio divertimento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) La ragazza èe fatta oggetto di volgarità e frasi violente” in una “lingua a lei non nota”. Per i– figlio dell’ex attaccante Cristiano – e Federico“di” per il “” della “inferiorità psicofisica” della giovane. Questo si legge nelle motivazioni del Tribunale del Riesame di Milano sul caso dei due calciatori 23enni del Livorno arrestati il 20 gennaio scorso con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una 22enne studentessa americana. I magistrati (Pendino-Alonge-Ambrosino)deciso di revocare agli arresti ...