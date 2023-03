Matteo Messina Denaro, nel covo il pizzino sulla figlia: 'E' degenerata nell'animo' (Di venerdì 3 marzo 2023) Durante l'arresto di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss che ne ha agevolato la latitanza, è stato trovato un appunto che ha svelato una parte della vita privata dell'ex super latitante. In ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 marzo 2023) Durante l'arresto di Rosalia, sorella del boss che ne ha agevolato la latitanza, è stato trovato un appunto che ha svelato una parte della vita privata dell'ex super latitante. In ...

