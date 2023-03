Matteo Messina Denaro, il pizzino della sorella che ha permesso di scovare il boss (Di venerdì 3 marzo 2023) Nella casa di Rosalia Messina Denaro, arrestato, i carabinieri hanno ritrovato un appunto con i dettagli della malattia del super latitante che ha permesso agli agenti di individuarlo e catturarlo Leggi su wired (Di venerdì 3 marzo 2023) Nella casa di Rosalia, arrestato, i carabinieri hanno ritrovato un appunto con i dettaglimalattia del super latitante che haagli agenti di individuarlo e catturarlo

