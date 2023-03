Matteo Messina Denaro | il pizzino contro la figlia Lorenza | “Cresciuta molto male | degenerata nell’intimo”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Poco dopo l’arresto, il 16 gennaio scorso a Palermo, disi diffuse la notizia che la, non riconosciuta, avesse rinnegato il padre. Salvo poi una smentita dell’avvocato della donna. A questa donna, che eracon la madre e per un periodo di tempo con la nonna paterna, è dedicato un lungo e amareggiatodel boss trovato sempre in copia nel covo di Campobello, e indirizzato a tutte le sorelle. La data è del 15 marzo 2022 e il padrino affronta temi familiari, in particolare riferibili alla. Con cui evidentemente i rapporti erano difficili o inesistenti come veniva ipotizzato. Il capomafia – come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare che oggi ha portato all’arresto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E bravo @CorSport! Se poi per caso entraste in possesso del ricorso di Matteo Messina Denaro che contesta il suo ar… - fanpage : È stata arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro: - Agenzia_Ansa : Arrestata la sorella del boss Matteo Messina Denaro #ANSA - MisterPoppo : RT @ZZiliani: E bravo @CorSport! Se poi per caso entraste in possesso del ricorso di Matteo Messina Denaro che contesta il suo arresto, mi… - cignonero13 : RT @ZZiliani: E bravo @CorSport! Se poi per caso entraste in possesso del ricorso di Matteo Messina Denaro che contesta il suo arresto, mi… -

Le indagini dei carabinieri, che oggi hanno arrestato la sorella del bossDenaro, Rosalia hanno svelato come la donna eseguisse alla lettera gli ordini del fratello che le spiegava anche con dei disegni, passo passo, come mantenere i contatti con i suoi ...Denaro scriveva con la sua solita penna blu. "Siamo stati perseguitati come fossimo canaglie, trattati come se non fossimo della razza umana, siamo diventati un'etnia da cancellare".Sono decine i pizzini ritrovati nel covo di Campobello doveDenaro si nascondeva. Sono soprattutto copie di messaggi mandati ai fedelissimi. Un materiale prezioso per i carabinieri del Ros e i magistrati della procura di Palermo. Perché in ogni ...

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...I carabinieri del Ros hanno arrestato questa notte Rosalia Messina Denaro, la sorella di Matteo Messina Denaro, per associazione mafiosa. I militari hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare fi ...