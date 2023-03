Matteo Messina Denaro, i nomi in codice per i pizzini. Da “Fragolone” per la sorella Rosalia a “Condor” (Di venerdì 3 marzo 2023) pizzini per comunicare, ma anche per manifestare un pensiero “politico” o per giudicare sua figlia. Come tutti gli storici latitanti mafiosi, costretti a trovare il modo per comunicare nonostante la latitanza, anche se di lusso come nel caso di Matteo Messina Denaro, anche lo stesso padrino di Castelvetrano doveva usare i pizzini. E Rosalia era una custode nonché collettrice dei biglietti del fratello latitante con cui probabilmente potrebbe essersi incontrata più volte. Sono tanti i biglietti scovati dopo l’arresto del 16 gennaio dell’ex latitante nei suoi covi scarnificati con perquisizioni di più giorni da parte dei militari dell’Arma. Messaggi arrotolati, sigillati con il nastro adesivo, spesso avvolti in piccoli pacchetti, e indirizzati a destinatari indicati con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023)per comunicare, ma anche per manifestare un pensiero “politico” o per giudicare sua figlia. Come tutti gli storici latitanti mafiosi, costretti a trovare il modo per comunicare nonostante la latitanza, anche se di lusso come nel caso di, anche lo stesso padrino di Castelvetrano doveva usare i. Eera una custode nonché collettrice dei biglietti del fratello latitante con cui probabilmente potrebbe essersi incontrata più volte. Sono tanti i biglietti scovati dopo l’arresto del 16 gennaio dell’ex latitante nei suoi covi scarnificati con perquisizioni di più giorni da parte dei militari dell’Arma. Messaggi arrotolati, sigillati con il nastro adesivo, spesso avvolti in piccoli pacchetti, e indirizzati a destinatari indicati con ...

