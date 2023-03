Matteo Messina Denaro | arrestata la sorella del boss

(Di venerdì 3 marzo 2023) L’onda di arresti nel clan del Capo dei Capi non sembra ancora finita. Questa mattina, i carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, ladel, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" e la rete di trasmissione dei 'pizzini', consentendo così al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza.

La sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, è stata arrestata dai carabinieri del Ros con l'accusa di associazione mafiosa. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli inqui ...