Mattarella alla celebrazione del 125esimo anniversario dell' Inps

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - BentivogliMarco : Serve individuare le responsabilità di chi non ha consentito alla guardia costiera di intervenire. Oltre all’asse… - censore1234 : RT @Giorgiolaporta: 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi salgono… - giannib58 : RT @Giorgiolaporta: 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi salgono… -

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha partecipatocelebrazione del 125esimo anniversario dell'Inps a Roma. La cerimonia, a Palazzo Wedekin, si è aperta sulle note dell'inno di Mameli. All'evento, "L'Evoluzione del ...Il presidente della Repubblica, Sergio, ha partecipatocerimonia di apertura delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione dell'Inps (1898 - 2023). L'evento, dal titolo "L'evoluzione del welfare e del lavoro per ...Le associazioni hanno provveduto anchecollocazione in B&B del territorio, ma fortunatamente, dopo l'arrivo del presidente, tutte le famiglie sono state trasferite in un albergo ...

Naufragio dei migranti, Mattarella alla camera ardente a Crotone. I cittadini gridano: "Giustizia" la Repubblica

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2023 Il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alla cerimonia per i 125 anni di Inps. Ecco le immagini. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jak ...«È - insiste il Coordinamento Ambientale - l'ennesimo insulto alla memoria delle innumerevoli vittime dell ... Le associazioni hanno scritto anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...