(Di venerdì 3 marzo 2023) Da quando ha debuttato in AEW un anno fa,è stato più assente che presente per la compagnia. È fuori dalla televisione da quando è stato accusato della sua terza denuncia per guida in stato di ebbrezza. Attualmente sospeso dal proprietario della compagnia Tony Khan,è stato in riabilitazione e di recente ha patteggiato in tribunale per chiudere il caso di guida in stato di ebbrezza contro di lui e gli ha permesso di evitare ulteriori periodi di carcere. La notizia è stata diffusa da, fratello di, che ha dichiarato di essere incredibilmente orgoglioso die di trovarsi nel miglior posto in cui l’abbia mai visto da decenni. Al momento dell’arresto di, lui eerano in lizza per vincere gli AEW Tag Team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Matt Hardy: 'Non ci sono state discussioni sul ritorno di Jeff in AEW' - Zona_Wrestling : Matt Hardy:” La sconfitta ad Elimination Chamber non ha fatto male a Sami Zayn” - piroettwnte : @Lyrens__ @swaagamy io ho tutta la discografia di juice in testa, l'unica che non so bene è Matt Hardy 999 -

HOOK ha sconfitto Matt Hardy a AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

Così all'interno del suo podcast 'The Extreme Life of Matt Hardy', l'ex superstar WWE ha voluto parlare di MJF e ha rivelato il nome di colui che potrebbe invece strappargli dalle mani l'AEW World ...Sami Zayn ha avuto tra le mani un’enorme opportunità quando è riuscito a sfidare Roman Reigns per gli Undisputed WWE Universal Championships nella sua città natale di Montreal, Quebec, Canada ad Elimi ...