Masters 1000 Indian Wells 2023 | programma | date | orari e copertura tv

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il, le, glie latv del torneodi, inda mercoledì 8 a domenica 19 marzo. L’evento partirà lunedì 6 e martedì 7 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Purtroppo sono già diversi i forfait importanti, a partire da quello di Rafael Nadal. Con lui anche Nick Kyrgios e Marin Cilic, tutti alle prese con infortuni abbastanza importanti. In più c’è sempre Novak Djokovic, ancora alle prese con le autorizzazioni per entrare negli Stati Uniti. Cinque sono gli azzurre ammessi direttamente nel tabellone principale: Jannik Sinner, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : Masters 1000 Miami, il direttore del torneo James Blake: 'Per Djokovic, abbiamo chiesto un'esenzione al governo' - Ubitennis : Masters 1000 Indian Wells, ecco gli azzurri protagonisti - sportface2016 : #Tennis - L'entry list aggiornata del #Masters1000 di #IndianWells - Tennis_Ita : Rafa Nadal non parteciperà ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami - sportface2016 : #Tennis | L'entry list aggiornata del #Masters1000 di #IndianWells, al via la prossima settimana. Già 9 i ritiri uf… -

Novak Djokovic Sono ancora molti i dubbi legati alla presenza di Novak Djokovic aidi Indian Wells e Miami. Il serbo ha chiesto un permesso speciale per partecipare al Sunshine Double - le persone non vaccinate potranno entrare liberamente negli Stati Uniti a partire ...All'orizzonte si profilano due appuntamenti della massima importanza nel mondo del tennis, ossia idi Indian Wells e di Miami . E sa bene, la splendida iberica, che in quell'occasione ...... il primo di nove tornei ATP. L'evento è stato votato come il miglior torneo della sua categoria molte volte nel corso degli anni, l'ultima volta nel 2022. Lo Stadium 1 è il secondo ...

Masters 1000 Indian Wells, ecco gli azzurri protagonisti Ubitennis

Sono ancora molti i dubbi legati alla presenza di Novak Djokovic ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Il serbo ha chiesto un permesso speciale per partecipare al Sunshine Double - le persone non ...Ci ha provato per tutto il match. Mettendoci come sempre, oltre i colpi, anche tanta grinta e cuore. Ma la seconda impresa in 24 ore non gli è riuscita. Lorenzo Sonego è stato eliminato nei quarti di ...