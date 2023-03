Masterchef Italia | Edoardo Franco vince la dodicesima edizione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterChef_it : Bubu -e Antonio- sono i secondi finalisti di MasterChef Italia! ?? #MasterChefIt - MasterChef_it : Edorardo, Bubu e Hue sono i tre finalisti della dodicesima edizione di MasterChef Italia ?????? Che vinca il migliore!… - infoitcultura : MasterChef Italia 12, trionfa l’ex rider Edoardo - puntotweet : MasterChef, ha vinto Edoardo: tutte le puntate in streaming - Italia_Notizie : Edoardo vince Masterchef e Barbieri gli taglia i capelli in diretta: era una scommessa -

Leggi Anche '', Tracy trionfa nell'undicesima edizione L'ultima puntata Quarto classificato di questa edizione è Mattia Tagetto , eliminato al termine del primo episodio della serata in cui è ...Nella prima serata di ieri è stato decretato il vincitore della 12a edizione di. A trionfare nella finale del talent culinario è stato Edoardo Franco , 26enne entrato nel programma da disoccupato e con un passato di rider in Germania. Ma chi è Edoardo ...ha eletto il suo dodicesimo trionfatore: è Edoardo Franco il vincitore di questa edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. La proclamazione è avvenuta ...

Masterchef Italia, tutti i vincitori del programma dal 2012 al 2022: ecco cosa fanno oggi La Gazzetta dello Sport

Tutto quello che è successo nel corso dell'ultimo appuntamento della dodicesima edizione del talent culinario targato Sky ...Ieri sera, dopo più di due mesi di sfide e prove avvincenti, si è concluso MasterChef 12. Il noto cooking show, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre dispo ...