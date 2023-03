Masterchef Italia | ecco chi ha vinto la dodicesima stagione!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 3 marzo 2023) Si è appena conclusa lastagione di, il talent show culinario in onda su Sky. In giuria Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Una finale combattutissima che ha visto sfidarsi a suon di ricette e padelle Hue, Edoardo Franco e Bubu. Tutti e tre sono stati apprezzati per l’originalità, la crescita mostrata puntata dopo puntata e per il coraggio di mettersi in gioco davanti alle telecamere. Alla fine a spuntarla è stato Edoardo. Giovane 26enne di Varese, disoccupato, Edoardo ha lavorato in passato in Germania per un servizio di consegne a domicilio. La vittoria agli dà la possibilità di pubblicare un libro di ricette edito Baldini+Castoldi e di frequentare un corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina ...