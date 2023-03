MasterChef Italia 12 | trionfa Edoardo in finale | chi è il vincitore - Video

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) -Franco è ildi12. Sul podio, protagonisti della finalissima con iltore, Thi Hue Dihn e Antonio 'Bubu' Gargiulo. Quarto classificato Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio della serata.Franco, 26enne di Varese, è entrato acome disoccupato. Ha vissuto anche in Germania dove lavorava come rider per un servizio di delivery prima di decidere, a causa anche di svariate disavventure sul lavoro, di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione. Con la vittoria nello show di Sky, Franco si aggiudica 100.000 euro in gettoni d'oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l'accesso a un prestigioso corso di alta ...

Hue, Edoardo e Bubu hanno portato davanti ai giudici i loro tre menu per la finale di MasterChef Italia andata in onda giovedì 2 marzo. Edo ha colpito per gli accostamenti particolari mostrando originalità e carattere. Bubu ha dimostrato ancora una volta la sua grande crescita. Hue ha mostrato la sua tecnica. La chef tristellata Clare Smyth è stata la super ospite della serata finale di MasterChef in onda giovedì 2 marzo. Bubu, Edoardo, Hue e Mattia si sfidano a colpi di piatti che esaltano gli ingredienti più umili, seguendo la filosofia del 'Fine dining' della chef.

Masterchef 12, la finale: il vincitore è Edoardo. VIDEO Sky Tg24

Il vincitore di Masterchef Italia 12 è Edoardo Franco: ecco come ha vinto la dodicesima edizione del programma e come è andata la finale del 2 marzo 2023.