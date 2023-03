MasterChef, chi è il vincitore Edoardo Franco: da rider al successo in Tv – Il video (Di venerdì 3 marzo 2023) Con il menu intitolato “Tutto mondo”, Edoardo Franco ha vinto l’ultima edizione di MasterChef Italia, battendo il giovane Antonio “Bubu” Gargiulo e Hue Thi, nella finalissima dello show di Sky guidata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ispirato al murale di Keith Haring, nel suo menu Edoardo ha portato i sapori dei tanti viaggi che hanno caratterizzato la sua vita, da Varese alla Scandinavia e la Germania, dove faceva il rider. Con la vittoria dell’edizione numero 12 di MasterChef Italia, Edoardo Franco porta a casa 100mila euro in gettoni d’oro, l’opportunità di pubblicare un libro di ricette conta casa editrice Baldini+Castoldi. E poi l’accesso a un corso di alta formazione presso Alma, la scuola internazionale ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Con il menu intitolato “Tutto mondo”,ha vinto l’ultima edizione diItalia, battendo il giovane Antonio “Bubu” Gargiulo e Hue Thi, nella finalissima dello show di Sky guidata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ispirato al murale di Keith Haring, nel suo menuha portato i sapori dei tanti viaggi che hanno caratterizzato la sua vita, da Varese alla Scandinavia e la Germania, dove faceva il. Con la vittoria dell’edizione numero 12 diItalia,porta a casa 100mila euro in gettoni d’oro, l’opportunità di pubblicare un libro di ricette conta casa editrice Baldini+Castoldi. E poi l’accesso a un corso di alta formazione presso Alma, la scuola internazionale ...

