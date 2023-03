Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterChef_it : Edoardo è il primo aspirante chef che accede alla finale! ?? DAJE! #MasterChefIt - MasterChef_it : ???? STASERA APPUNTAMENTO FINALE!!???? CARICHI?? ?? #MasterChefIt @SkyItalia @NOWTV_It - barbierichef : Ebbene sì ragazzi, tutto vero: siamo arrivati alla puntata finale di #MasterChefIt! Vi aspettiamo belli carichi sta… - andreastoolbox : Masterchef 12, la finale: Ecco chi è il vincitore dell'edizione 2023 #12, #Masterchef #la #Ecco #finale: ??????? - latartaruga : #3fattidioggi per @SignorinaLave 1. Un bel respiro e ricominciare; 2. Finalmente dalla parrucchiera; 3. I miei pref… -

Hue, Edoardo e Bubu hanno portato davanti ai giudici i loro tre menu per ladiItalia andata in onda giovedì 2 marzo. Edo ha colpito per gli accostamenti particolari mostrando originalità e carattare. Bubu ha dimostrato ancora una volta la sua grande ...Prima dell'inizio dell'ultimissima prova che deciderà il vincitore della dodocesima edizione di, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli hanno chiamato tutti gli ex concorrenti in balconata ...Italia: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia si sfidano per la vittoria, Hue si dichiara a Jeremy Chan: 'Ha tutto quello che cerco'. Ecco chi è stato eliminato Cosa è successo La ...

Masterchef 12, la finale: il vincitore è Edoardo. VIDEO Sky Tg24

(Adnkronos) - Edoardo Franco è il vincitore di MasterChef Italia 12. Sul podio, protagonisti della finalissima con il trionfatore, Thi Hue Dihn e Antonio 'Bubu' Gargiulo. Quarto classificato Mattia ...Si è conclusa da poco la dodicesima edizione di Masterchef 12: dopo un'entusiasmante puntata i giudici hanno eletto il vincitore del talent show ...