MasterChef 12 | dopo l' ultima serata parlano vincitore e finalisti

Quattro chiacchiere con il vincitore e i finalisti dell'edizione numero 12 di MasterChef Italia dopo una serata ricca di tensione e colpi di scena. La serata finale è arrivata, MasterChef Italia 12, l'ultima edizione del programma Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, giunge al termine con una serie di prove ad alto tasso di adrenalina. La prima sfida è stata guidata dalla chef Clare Smyth, tre stelle Michelin, che dopo aver scambiato due parole con i concorrenti ha scelto per loro una serie di ingredienti che li rispecchiassero e con i quali costruire dei piatti gustosi, bilanciati e con poco spreco. L'Invention Test che è seguito si è rivelato poi più complesso del previsto, specialmente nel bilanciamento dei sapori, avendo ...

