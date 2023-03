Massimo Ambrosini, il figlio è malato: 'Alessandro ha il diabete, la nostra vita sconvolta da una malattia inguaribile' (Di venerdì 3 marzo 2023) Massimo Ambrosini e la malattia del figlio: ' Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023)e ladel: ' Da sei mesi la miae quella della mia famiglia sono state sconvolte dalladi nostropiù piccolo. Adè stato diagnosticato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Il meraviglioso messaggio di Massimo Ambrosini per la ricerca Ambro correrà la maratona di Milano con alcuni e… - MarcoM267 : RT @theMilanZone_: ?????? L’appello di Massimo #Ambrosini riguardo il diabete di tipo 1, di cui è affetto anche il figlio più piccolo. Forza… - ILPROF12 : RT @tuttosport: ?? Il meraviglioso messaggio di Massimo Ambrosini per la ricerca Ambro correrà la maratona di Milano con alcuni ex compag… - pccpla : RT @sportface2016: Massimo #Ambrosini corre maratona per la ricerca: 'Mio figlio ha il diabete di tipo 1' (VIDEO) - lorenacerilli : RT @tuttosport: ?? Il meraviglioso messaggio di Massimo Ambrosini per la ricerca Ambro correrà la maratona di Milano con alcuni ex compag… -