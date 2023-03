' Massa fu derubato del mondiale nel 2008'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RibolziDanilo : RT @fanpage: Dopo più di 10 anni arriva l'ammissione su cosa accadde nel 2008. Fu insabbiato tutto, Massa fu derubato e la storia della Fer… - QdSit : F1, Ecclestone shock: “Massa derubato del titolo nel 2008” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo più di 10 anni arriva l'ammissione su cosa accadde nel 2008. Fu insabbiato tutto, Massa fu derubato e la storia della Fer… - SimonettaCerve1 : RT @fanpage: Dopo più di 10 anni arriva l'ammissione su cosa accadde nel 2008. Fu insabbiato tutto, Massa fu derubato e la storia della Fer… - OA_Sport : F1, la rivelazione di Bernie Ecclestone: “Sapevo del Crashgate di Singapore nel 2008, Felipe Massa è stato derubato… -

Felipecon Bernie Ecclestone nel 2008: ieri l'ex patron della Formula 1 ha ammesso, con quindici anni di ritardo, che il brasiliano avrebbe meritato di vincere il mondialesarebbe diventato campione del mondo, non Hamilton". Ecclestone ha quindi concluso così: "Oggi mi dispiace ancora per, è stato defraudato del titolo che meritava, mentre Hamilton ha avuto ...... questa volta nel mirino dei malviventi è finita una sala giochi di un bar diFinalese, ... Secondo una prima stima da parte dei titolari dell'attività, l'ammontare di quantodi ...

L'ammissione shock sul Mondiale F1 2008 cambia la storia ... Sport Fanpage

Dopo tanto tempo, Ecclestone ammette: "Dovevamo annullare la gara di Singapore e Felipe avrebbe avuto il titolo che meritava" ...Ha del clamoroso quanto affermato da Bernie Ecclestone, ex boss della F1, in merito a un episodio del passato. In un’intervista (Fonte: F1-insider), il manager britannico ha fatto una rivelazione sul ...