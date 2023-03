Mascherina Osimhen spopola al “Maradona”: tutti pazzi per il nigeriano (Di venerdì 3 marzo 2023) La Mascherina di Victor Osimhen spopola al “Maradona”: tutti pazzi per il bomber nigeriano del Napoli L’Osimhen-mania ha preso d’assalto la città di Napoli. Non c’è un giorno in cui non venga creato un qualcosa legato al bomber nigeriano. Ed in effetti, in questi ultimi giorni, le menti creative napoletane hanno dato vita ad una vera e propria lista di invenzioni. In primis ha fatto il botto la canzone Osimhen di Alex Garini, che ha ricevuto migliaia di visualizzazioni sui social sulle varie piattaforme. Ma non solo effetti sonori, in una città come Napoli non potevano mancare tante prelibatezze culinarie riferite all’ex attaccante del Lille. Osimhen-mania a Napoli, con maschere, pizze e torte per il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 marzo 2023) Ladi Victoral “”:per il bomberdel Napoli L’-mania ha preso d’assalto la città di Napoli. Non c’è un giorno in cui non venga creato un qualcosa legato al bomber. Ed in effetti, in questi ultimi giorni, le menti creative napoletane hanno dato vita ad una vera e propria lista di invenzioni. In primis ha fatto il botto la canzonedi Alex Garini, che ha ricevuto migliaia di visualizzazioni sui social sulle varie piattaforme. Ma non solo effetti sonori, in una città come Napoli non potevano mancare tante prelibatezze culinarie riferite all’ex attaccante del Lille.-mania a Napoli, con maschere, pizze e torte per il ...

